Давление, требования и угрозы. Политики о ходе переговоров с ХАМАСом

В политической системе Израиля продолжается обсуждение возможного соглашения по завершению войны в секторе Газы. Сделка с ХАМАСом, еще до ее утверждения, подвергается жесткой критике справа. При этом многие в оппозиции заявляют о готовности поддержать Биньямина Нетаниягу для реализации сделки, во имя спасения заложников.

Помимо министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, критика по поводу шагов, предпринятых правительством, звучит и в "Ликуде". Депутат Кнессета Амит А-Леви, ранее входивший в состав комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, заявил, что "отказ от атакующих действий ЦАХАЛа в Газе отражает полное непонимание ХАМАСа". "Если уж вести переговоры с террористической организацией, они должны сопровождаться постоянным и мощным военным давлением. Тот факт, что от этого давления отказались по агрессивному требованию президента Трампа, подтверждает очень плохой прогноз по поводу дальнейших переговоров", – заявил А-Леви. Впрочем, он – единственный депутат от "Ликуда", кто выступил с открытой критикой в адрес правительства в связи с намерением прийти к соглашению о завершении войны.

В правых партиях это решение продолжают критиковать, однако воздерживаются от угроз немедленного развала коалиции. Министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк заявила: "Необходимо внимательно следить за тем, чтобы ХАМАС точно выполнял условия соглашения. ХАМАС должен освободить заложников в течение 72 часов после подписания соглашения. Любое затягивание должно привести к немедленному возобновлению атак на Газу. У нас еще много поправок и вопросов. Но это прежде всего".

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром финансов Бецалелем Смотричем. Бен-Гвир был единственным, кто угрожал развалом коалиции. При этом речь не идет о сиюминутной угрозе. "Если после освобождения всех заложников ХАМАС продолжит существовать, мы не будем частью правительства", – сказал Бен-Гвир. Он заявил: "В свете последних событий мы ясно сообщили премьер-министру: если после освобождения всех заложников террористическая организация ХАМАС сохранится, "Оцма Иегудит" не будет больше частью правительства. Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни".

Министр финансов Бецалель Смотрич также прокомментировал формирующийся план освобождения заложников и завершения войны. В своем аккаунте в сети X он написал: "Решение премьер-министра Нетаниягу остановить атаку на сектор Газы и вести переговоры не под огнем – это грубая ошибка, верный рецепт для проволочек со стороны ХАМАСа и все большего ослабления израильской позиции". Бен-Гвир и Смотрич совещались по телефону перед встречей с Нетаниягу для того, чтобы представить единую позицию.

В Кнессете убеждены, что в случае достижения соглашения с ХАМАСом, Нетаниягу инициирует досрочные выборы.

В оппозиции со своей стороны продолжают говорить о возможности присоединиться к коалиции в случае необходимости продвигать утверждение сделки. Об этом в интервью "Кан Бет" заявил депутат Рам Бен-Барак ("Еш Атид"). "Нельзя допустить, чтобы такое важное соглашение не было утверждено из-за политических игр. Если ради того, чтобы этого избежать, нам придется присоединиться к коалиции, мы готовы будем так поступить", – сказал Бен-Барак.

Ранее глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Израиль должен объявить, что присоединяется к переговорам под руководством президента Трампа, чтобы закрыть последние детали, касающиеся сделки". "Я сообщил американской администрации, что у Нетаниягу есть политическая поддержка для продолжения этого шага", – отметил Лапид.

Лидер НДИ Авигдор Либерман поблагодарил президента Трампа за усилия по возвращению заложников. "Путь ко всеобъемлющему соглашению будет долгим и непростым, но самое важное сейчас – вернуть всех заложников домой", – заявил Либерман.

Председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц сказал: "Давайте не будем заблуждаться: путь к смене власти ХАМАСа в Газе и возвращению заложников долог и труден. Но мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эта попытка увенчалась успехом, а мелкая политика не помешала бы процессу".

Глава "Демократим" Яир Голан призвал израильтян не прислушиваться к словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Нет слов, которые могут скрыть тот факт, что это соглашение было на повестке дня год назад. Не позвольте Нетаниягу и его правому правительству сорвать сделку вновь", – сказал Голан.

Нафтали Беннет и представители ультраортодоксальных партий пока не комментировали события минувшего уик-энда.