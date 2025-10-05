Эхо 7/10: в кибуце Беэри нашли неразорвавшуюся гранату
время публикации: 05 октября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 11:17
На территории кибуца Беэри, недалеко от границы с сектором Газы, обнаружена неразорвавшаяся осколочная граната, оставшаяся после нападения террористов 7 октября 2023 года.
На место происшествия был вызван полицейский сапер. Граната обезврежена.
В июле 2024 года сообщалось: следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей кибуца Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны кибуца достойны самых высоких оценок, и именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны ("китат коненут") сдержали нападавших террористов, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца.