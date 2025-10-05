БАГАЦ отклонил предложение правительства по увольнению юрсоветницы

Высший суд справедливости отклонил предложенные правительством условия, при соблюдении которых министры были готовы вернуться к процедуре увольнения Гали Баарав-Миары с поста юридического советника правительства через комиссию по назначениям высокопоставленных чиновников в госструктурах (комиссию Груниса).

Напомним, правительство так и не сумело найти ни одного бывшего министра юстиции, который согласился бы войти в состав комиссии для увольнения Баарав-Миары, поэтому правительство просило разрешить собрать комиссию без участия бывшего министра юстиции. Это требование БАГАЦ отклонил, подчеркнув, что предыдущее решение Верховного суда было окончательным, и никаких изменений не произошло.

Сама Гали Баарав-Миара категорически протестует против предлагаемых правительством условий, называя их "попыткой менять правила по ходу игры". "Согласие на предложения министров будет означать выхолащивание механизмов процесса увольнения, оговоренных комиссией Шамгара, а значит нанесет непоправимый удар по независимости института юридического советника правительства", – говорится в заключении Гали Баарав-Миары.

Ранее правительство Израиля представило Высшему суду справедливости (БАГАЦ) свой ответ на вердикт по вопросу об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. В вердикте правительства говорится о принципиальном согласии передать рассмотрение этого вопроса комиссии во главе с бывшим главой Верховного суда Ашером Грунисом, как рекомендовал БАГАЦ 1 сентября. Вместе с тем, в своем ответе правительство озвучило ряд условий. Например, оно требует, чтобы комиссия могла собираться и принимать решение без участия бывшего министра юстиции, который, согласно правилам, должен быть частью комиссии.