Задержан водитель, который в Йом Кипур "катал" скейтбордистов в районе Хайфы
время публикации: 05 октября 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 14:02
Полиция задержала 22-летнего жителя Кфар-Сабы, подозреваемого в том, что 2 октября, в период Дня искупления (Йом Кипур), в районе Хайфы он управлял автомобилем, к которому были прицеплены с помощью тросов подростки на скейтбордах.
Подозреваемый был задержан после того, как в соцсетях распространилась видеозапись этого "аттракциона".
В сообщении полиции подчеркивается, что действия водителя создавали опасность для жизни многих людей.
Автомобиль подозреваемого временно конфискован. Сам он помещен под домашний арест на пять дней. Дело будет передано в прокуратуру для рассмотрения вопроса о предъявлении обвинения.