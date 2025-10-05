Житель Нагарии арестован за сексуализированное насилие в отношении 11-летней девочки

В Йом-Кипур сотрудники полиции Нагарии арестовали 19-летнего жителя города, совершившего сексуализированное насилие в отношении 11-летней девочки, с которой он познакомился в социальных сетях.

По сообщению полиции, подозреваемый убедил ребенка вести с ним разговор посредством видеосвязи, и во время этого разговора он отдавал девочке распоряжения делать с собой различные сексуальные сакты.

Полиция просила продлить срок содержания подозреваемого под стражей, однако мировой суд освободил его. Окружной суд принял апелляцию полиции и оставил подозреваемого за решеткой до воскресенья, 5 октября. Полиция намерена просить продления срока его ареста.