Командующий ВВС ЦАХАЛа подал прошение о завершении своих полномочий
время публикации: 05 октября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 21:02
Командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар попросил о завершении своей работы после четырех лет службы, без продления полномочий еще на год.
Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в армии пытались убедить Томера Бара остаться еще на год в связи с его успехами в ходе ведения войны "Железные мечи", однако он отказался.
