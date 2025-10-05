x
05 октября 2025
последняя новость: 21:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Командующий ВВС ЦАХАЛа подал прошение о завершении своих полномочий

ВВС
ЦАХАЛ
время публикации: 05 октября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 21:02
Командующий ВВС ЦАХАЛа подал прошение о завершении своих полномочий
Avshalom Sassoni/Flash90

Командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар попросил о завершении своей работы после четырех лет службы, без продления полномочий еще на год.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в армии пытались убедить Томера Бара остаться еще на год в связи с его успехами в ходе ведения войны "Железные мечи", однако он отказался.

Израиль
