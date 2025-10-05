x
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
05 октября 2025
Израиль

Нетаниягу распорядился об отправке переговорной группы в Египет

Египет
Заложники
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Израиль
время публикации: 05 октября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 20:56
Нетаниягу распорядился об отправке переговорной группы в Египет
AP Photo/Thomas Hartwell

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что он распорядился об отправке израильской переговорной делегации в Египет. Делегация отправится в Шарм аш-Шейх в понедельник, 6 октября.

В канцелярии отмечают, что министр по стратегическим вопросам Рон Дермер присоединится к делегации позднее.

Согласно сообщениям египетских СМИ, делегация ХАМАСа уже находится в Египте.

Ранее израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что ключевые фигуры переговорного процесса – специальный посланник США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и министр по стратегическим делам Рон Дермер – не будут присутствовать на переговорах и присоединятся к ним только в том случае, если на них произойдет существенный прогресс. По информации Ynet, Виткофф, Кушнер и Дермер приедут в Шарм аш-Шейх в среду, 8 октября.

Израиль
