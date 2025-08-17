x
17 августа 2025
17 августа 2025
Традиции

Ультраортодоксальный офицер ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении

время публикации: 17 августа 2025 г., 06:27 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 06:26
Ультраортодоксальный офицер ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении
Yonatan Sindel/Flash90

Ультраортодоксальный офицер в звании капитана, занимавший ключевую должность в программе "Шахар" по интеграции религиозных военнослужащих, покинул службу. Причиной стали обвинения со стороны одного из его подчиненных, утверждавшего, что офицер домогался его жены. По данным ynet, военная полиция начала расследование.

Инцидент начался с того, что солдат, переживавший кризис в браке, обратился за поддержкой к своему командиру – раввину по образованию. Тот предложил помочь супругам наладить отношения. Однако, как утверждает семья, офицер воспользовался ситуацией и пытался совершить в отношении жены неподобающие действия у нее дома и на работе, а также присылал ей непристойные сообщения и предложения. Когда женщина потребовала прекратить, он якобы пригрозил оговорить ее, если она расскажет мужу или кому-либо еще.

Позже солдату удалось восстановить отношения с женой, и он подал жалобу. По информации издания, у военной полиции есть показания других военнослужащих, подтверждающие обвинения. В результате командование потребовало, чтобы офицер немедленно покинул службу. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: "Начато расследование военной полиции, и по его завершении материалы будут переданы в военную прокуратуру. Офицер сам подал просьбу об увольнении, которая была удовлетворена".

