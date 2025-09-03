Нетаниягу в видеообращении сравнил демонстрантов с фашистскими фалангистами

Вечером 3 сентября, когда на площади Париж в Иерусалиме проходила многотысячная акция в поддержку семей заложников, премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал видеообращение, в котором потребовал от полиции более активных действий против демонстрантов.

Текстовая версия видеообращения предоставлена пресс-службой канцелярии премьер-министра

"В демократии демонстрация – вещь законная. Но то, что происходит на проплаченных, организованных, политических акциях против правительства, перешло уже все границы: они разрушают имущество, перекрывают дороги, изводят миллионы граждан, преследуют народных избранников и даже их детей в детских садах и в школах.

Они ежедневно угрожают убить меня, премьер-министра, и мою семью. Также они занимаются поджогами. Они заявили, что окружат мой дом, дом премьер-министра, "кольцом огня", прямо как фашистские фалангисты.

И вот они подожгли огонь на улице Харлап, прямо возле дома, и этот огонь перекинулся на автомобиль. Машина принадлежит майору запаса Йоаву Бар-Ишаю, внуку Яакова Неэмана, который был отличным министром финансов и министром юстиции Израиля.

В этом году Йоав отслужил 260 дней, уже по третьему кругу, и в Газе, и в Ливане. Он офицер бронетанковой разведроты. У него три дочки. Машину сожгли, и его жена не может возить детей. Тогда нашлись "добрые люди", которые предлагают собрать деньги на новую машину. Не делайте нам одолжений. Не смешите. Вы говорите о демократии? Вы говорите и ведёте себя в точности как фашисты.

А происходит простая вещь: нет правоприменения. А когда нет правоприменения – есть эскалация. Они начали с прорыва блокпостов, потом пытались ломать заборы, потом стреляли осветительными ракетами, которые чуть не сожгли насмерть охранницу возле моего дома, а теперь они устраивают "кольцо огня".

Где правоприменение? Его нет. Это не выборочное правоприменение, его просто нет совсем. И это должно измениться. Этого я требую от правоохранительных органов. Этого требует народ Израиля, чтобы здесь могла существовать демократия"- заявил Нетаниягу.