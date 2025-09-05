Психологическая война: ХАМАС опубликовал видео с заложником Гаем Гильбоа-Далалем

В пятницу утром террористическая организация ХАМАС в рамках психологической войны опубликовала новое видео с похищенным израильтянином 24-летним Гаем Гильбоа-Далалем. Это первый за последние месяцы "признак жизни" от Гая: предыдущие публикации с его участием были в начале года.

Штаб семей похищенных обратился ко всем СМИ и блогерам с просьбой не распространять опубликованные ХАМАСом видео, кадры или фрагменты из него до того момента, как будет получено разрешение семьи похищенного. Близких Гая Гильбоа-Далаля сопровождают специалисты и психологи, которые помогают им пережить увиденное.

Кроме Гая, на видео изображен еще один заложник. Его семья на данном этапе попросила не публиковать его имя.

Гай и его брат Галь 7 октября принимали участие в музыкальном фестивале Nova возле кибуца Реим. Спасаясь от террористов, они разделились. Галю удалось спастись, а Гай был похищен террористами, позднее ХАМАС опубликовал первые видео с его участием.

Во время одного из освобождений заложников в рамках сделки с террористами ХАМАС привез к месту "церемонии освобождения" Гая Гильбоа-Далаля и Эвьятара Давида, их снимали в автомобиле, и на видео они просили отпустить их домой. Позднее было опубликовано видео с крайне истощенным Эвьятаром Давидом, которого террористы заставили рыть себе могилу в туннеле на камеру. Гай на видео до сегодняшнего дня больше не появлялся.