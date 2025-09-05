x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 11:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 11:37
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Психологическая война: ХАМАС опубликовал видео с заложником Гаем Гильбоа-Далалем

Заложники
ХАМАС
Террористы
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:24
Психологическая война: ХАМАС опубликовал видео с заложником Гаем Гильбоа-Далалем
Avshalom Sassoni/Flash90

В пятницу утром террористическая организация ХАМАС в рамках психологической войны опубликовала новое видео с похищенным израильтянином 24-летним Гаем Гильбоа-Далалем. Это первый за последние месяцы "признак жизни" от Гая: предыдущие публикации с его участием были в начале года.

Штаб семей похищенных обратился ко всем СМИ и блогерам с просьбой не распространять опубликованные ХАМАСом видео, кадры или фрагменты из него до того момента, как будет получено разрешение семьи похищенного. Близких Гая Гильбоа-Далаля сопровождают специалисты и психологи, которые помогают им пережить увиденное.

Кроме Гая, на видео изображен еще один заложник. Его семья на данном этапе попросила не публиковать его имя.

Гай и его брат Галь 7 октября принимали участие в музыкальном фестивале Nova возле кибуца Реим. Спасаясь от террористов, они разделились. Галю удалось спастись, а Гай был похищен террористами, позднее ХАМАС опубликовал первые видео с его участием.

Во время одного из освобождений заложников в рамках сделки с террористами ХАМАС привез к месту "церемонии освобождения" Гая Гильбоа-Далаля и Эвьятара Давида, их снимали в автомобиле, и на видео они просили отпустить их домой. Позднее было опубликовано видео с крайне истощенным Эвьятаром Давидом, которого террористы заставили рыть себе могилу в туннеле на камеру. Гай на видео до сегодняшнего дня больше не появлялся.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

Экс-заложница ХАМАСа Илана Грицевски выступила перед Советом безопасности ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 августа 2025

Родные танкиста Нимрода Коэна опубликовали кадры его похищения, найденные ЦАХАЛом в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 августа 2025

Совбез ООН обсуждает положение израильских заложников в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2025

Семьи жертв 7.10 подали миллиардный иск против Facebook и Instagram