Новый уровень угрозы: израильтяне делали взрывчатку по заданию иранской разведки

Мировой суд Ашкелона разрешил к публикации некоторые подробности расследования, которое подразделение по борьбе с тяжкой и международной преступностью ЯХБАЛ подразделения ЛАХАВ-433 ведет в отношении нескольких подозреваемых.

Как сообщает Walla, подозреваемые, контактировавшие с агентами разведки Ирана, по их указанию пытались изготавливать взрывчатые вещества и проводили испытания с изготовленными веществами.

В связи с особой чувствительностью расследования суд оставил в силе запрет на публикацию его деталей, личности подозреваемых, масштаба их деятельности и обстоятельств их связи с иранскими структурами.