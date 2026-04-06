06 апреля 2026
Новый уровень угрозы: израильтяне делали взрывчатку по заданию иранской разведки

время публикации: 06 апреля 2026 г., 11:20 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 11:23
Мировой суд Ашкелона разрешил к публикации некоторые подробности расследования, которое подразделение по борьбе с тяжкой и международной преступностью ЯХБАЛ подразделения ЛАХАВ-433 ведет в отношении нескольких подозреваемых.

Как сообщает Walla, подозреваемые, контактировавшие с агентами разведки Ирана, по их указанию пытались изготавливать взрывчатые вещества и проводили испытания с изготовленными веществами.

В связи с особой чувствительностью расследования суд оставил в силе запрет на публикацию его деталей, личности подозреваемых, масштаба их деятельности и обстоятельств их связи с иранскими структурами.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2026

ШАБАК: "новостник" из Калансуа, завербованный через "Аль-Джазиру", обвиняется в работе на врага
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2026

Резервист, обслуживавший "Железный купол", обвинен в выполнении заданий для Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2026

Полиция и ШАБАК предупреждают: Иран активно вербует шпионов во время войны