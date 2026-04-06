06 апреля 2026
последняя новость: 13:38
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 13:38
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Из-под завалов извлечены тела еще двоих погибших при падении ракеты в Хайфе

Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 12:46
Из-под завалов извлечены тела еще двоих погибших при падении ракеты в Хайфе
AP Photo/Ariel Schalit

В ходе поисково-спасательной операции на месте прямого попадания иранской ракеты в семиэтажный жилой дом в Хайфе были обнаружены тела мужчины и женщины в возрасте около 80 лет, считавшихся до сих пор пропавшими без вести.

Медики "Маген Давид Адом" констатировали их смерть.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела еще двоих человек. Однако вскоре после публикации сообщения об извлечении из-под завалов тел пожилых супругов МАДА опубликовала уточнение: к настоящему моменту обнаружены тела троих погибших, а не четверых - пожилых мужа и жены и их сына в возрасте около 40 лет.

Таким образом, их невестка все еще оставалась пропавшей без вести. Примерно через полчаса пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что тело женщины в возрасте примерно 35 лет также было обнаружено и извлечено из-под завалов. Медики констатировали ее смерть.

Все члены семьи, по предварительным данным, в момент взрыва не находились в защищенном пространстве. Еще несколько человек получили ранения.

