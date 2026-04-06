"Кан": Израиль ждет разрешения Трампа на удар по энергетическим объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп даст Израилю "зеленый свет" для ударов по энергетическим объектам, а также объектам национальных инфраструктур Ирана.

Как сообщает "Кан", такую оценку высказывают официальные источники в Иерусалиме. Те же источники полагают, что решение о нанесении таких ударов будет принято только после получения ясного разрешения со стороны США. Несмотря на продолжение контактов по вопросу о возможности завершения военных действий или, по меньшей мере, временного прекращения огня, иностранные источники, на которые ссылается "Кан", заявляют, что "регион, судя по всему, находится на пороге новой эскалации".

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое могло бы стать первым этапом к окончательному завершению войны в Иране. Об этом пишет Барак Равид в Axios со ссылкой на четыре американских, израильских и региональных источника, знакомых с ходом переговоров.

Как отмечает Axios, шансы на достижение даже частичной договоренности в ближайшие 48 часов оцениваются как невысокие.