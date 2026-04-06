ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Ливане: склады оружия в центре жилых массивов

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала новые оперативные кадры ударов ВВС Израиля по Ливану. В течение последних дней были обнаружены и уничтожены пусковые установки и склады вооружений, спрятанные внутри зданий и гражданской инфраструктуры в нескольких районах Ливана.

Перед атаками были приняты меры по сокращению ущерба для гражданского населения, включая применение высокоточного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные.