ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хизбаллу" в Ливане: склады оружия в центре жилых массивов
время публикации: 06 апреля 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:00
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала новые оперативные кадры ударов ВВС Израиля по Ливану. В течение последних дней были обнаружены и уничтожены пусковые установки и склады вооружений, спрятанные внутри зданий и гражданской инфраструктуры в нескольких районах Ливана.
Перед атаками были приняты меры по сокращению ущерба для гражданского населения, включая применение высокоточного вооружения, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные.