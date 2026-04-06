Эфи Дефрин: "Нет конкретной информации о намерении Ирана усилить обстрелы в последний день Песаха"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин заявил на брифинге для журналистов, что у армии "нет конкретных данных" о намерении Ирана и "Хизбаллы" усилить ракетные обстрелы в последние дни Песаха. При этом он подчеркнул, что указания Службы тыла остаются пока без изменений.

Комментируя переговоры с Ираном, Дефрин подчеркнул: "Мы продолжаем наносить удары по всем целям иранского террористического режима, включая объекты ядерной программы. Каждый день мы бьем все сильнее. Начальник генштаба сегодня утвердил планы на три недели вперед, мы полностью скоординированы с США. Если политическое руководство примет иное решение – будем действовать иначе".

Говоря о гибели четырех членов одной семьи при обстреле из Ирана Хайфы, Дефрин назвал произошедшее "тяжелой и очень болезненной трагедией" и выразил соболезнования родным погибших. По его словам, предупреждение было получено заблаговременно, сирена сработала, попытки перехвата были предприняты, но они не увенчались успехом. "Наша система ПВО очень мощная, но не герметичная", – повторил он, призвав граждан следовать инструкциям командования тыла и помогать тем, кто нуждается в поддержке.