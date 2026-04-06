ЦАХАЛ вновь предупреждает о скорых ударах по Дахии

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Дахии, южного пригорода Бейрута, ставшего оплотом "Хизбаллы".

Жителей районов Харет-Хрейк, Гобейри, Лайлаки, Бурдж аль-Бараджне, Тахвита аль-Гадир и Шиях призывают немедленно эвакуироваться, поскольку ЦАХАЛ в ближайшее время будет наносить удары по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в этих районах.