ЦАХАЛ вновь предупреждает о скорых ударах по Дахии
время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:45
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей Дахии, южного пригорода Бейрута, ставшего оплотом "Хизбаллы".
Жителей районов Харет-Хрейк, Гобейри, Лайлаки, Бурдж аль-Бараджне, Тахвита аль-Гадир и Шиях призывают немедленно эвакуироваться, поскольку ЦАХАЛ в ближайшее время будет наносить удары по военной инфраструктуре "Хизбаллы" в этих районах.