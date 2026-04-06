Бойцы бригады "Нахаль" ликвидировали в Ливане террористов, убивших их товарищей

Бойцы разведроты бригады "Нахаль" продолжают действовать на юге Ливана, ликвидируя террористов, обнаруживая и уничтожая оружие и террористическую инфраструктуру "Хизбаллы".

Во время одного из рейдов бойцы "Нахаль" ликвидировали трех террористов, убивших четверых их товарищей: бойцов 934-го батальона бригады "Нахаль" Ноама Мадмони, Бена Коэна, Максима Энтиса и Гилада Арэля.

Террористы были ликвидированы в перестрелке с израильскими военнослужащими, после чего разведка подтвердила, что речь идет именно о тех боевиках, которые несут ответственность за гибель бойцов "Нахаль" 30 марта.