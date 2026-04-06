06 апреля 2026
Израиль

Нетаниягу поговорил с Трампом о спасении штурмана F-15E: "Гордимся, что мы смогли помочь"

время публикации: 06 апреля 2026 г., 02:33 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 02:43
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что побеседовал с президентом США Дональдом Трампом после завершения операции по спасению второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E.

По словам Нетаниягу, он поздравил Трампа и заявил, что Израиль гордится тем, что смог внести вклад в спасение американского военнослужащего.

Судя по опубликованным пересказам заявления, Нетаниягу сказал Трампу: "Поздравляю, президент Трамп. Все израильтяне радуются невероятному спасению храброго американского пилота американскими бесстрашными воинами". Разговор состоялся вскоре после того, как США объявили об успешной эвакуации второго члена экипажа F-15E из Ирана.

Речь идет о штурмане-офицере по системам вооружения сбитого F-15E Strike Eagle – полковнике ВВС США, которого американские силы вывезли из Ирана после многочасовой поисково-спасательной операции. Операция проходила под огнем, в ней участвовали силы специального назначения США. Иранские оппозиционные СМИ сообщают, что в операции участвовал и израильский спецназ.

