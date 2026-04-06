06 апреля 2026
последняя новость: 15:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Идет спасательная операция в Рамат-Гане, есть опасение обрушения дома

Петах-Тиква
Рамат-Ган
Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 14:22 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 14:34
Идет спасательная операция в Рамат-Гане, есть опасение обрушения дома
Пресс-служба МАДА

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" сообщает о нескольких местах прямых попаданий кассетных суббоеприпасов в Рамат-Гане. Трехэтажный жилой дом получил очень серьезные повреждения.

Пожарные спасли несколько человек, которые находились в общедомовом бомбоубежище. Ведется работа по извлечению одного раненого из-под завалов.

В городе также зафиксировано еще одно попадание в жилой дом, разрушена квартира. Пожарные работают на всех местах падений, чтобы исключить наличие заблокированных под завалами людей и провести отключение источников электроэнергии и газа для предотвращения вторичного взрыва.

В Петах-Тикве на месте одного из взрывов возник пожар в жилом доме, о пострадавших или заблокированных не сообщается.

38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, погибшие в Хайфе