Идет спасательная операция в Рамат-Гане, есть опасение обрушения дома

Пожарно-спасательная служба "Кабаут ве-Ацала" сообщает о нескольких местах прямых попаданий кассетных суббоеприпасов в Рамат-Гане. Трехэтажный жилой дом получил очень серьезные повреждения.

Пожарные спасли несколько человек, которые находились в общедомовом бомбоубежище. Ведется работа по извлечению одного раненого из-под завалов.

В городе также зафиксировано еще одно попадание в жилой дом, разрушена квартира. Пожарные работают на всех местах падений, чтобы исключить наличие заблокированных под завалами людей и провести отключение источников электроэнергии и газа для предотвращения вторичного взрыва.

В Петах-Тикве на месте одного из взрывов возник пожар в жилом доме, о пострадавших или заблокированных не сообщается.