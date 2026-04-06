06 апреля 2026
21-летний житель Иерусалима подозревается в выполнении заданий иранской разведки

время публикации: 06 апреля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 13:18
По итогам совместного расследования полиции и Общей службы безопасности ШАБАК в суд будет подано предварительное обвинение против 21-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого в совершении тяжких преступлений в сфере безопасности, связанных с контактами с вражеской разведкой и шпионажем в пользу Ирана.

В соответствии с материалами расследования, с 2025 года подозреваемый поддерживал связь с сотрудником иранской разведки, с которым познакомился через социальную сеть. Он выполнил по запросу своего "куратора" ряд заданий, включая сбор информации и визуальную съемку различных районов на территории Государства Израиль, а также покупку фотооборудования и других средств.

За выполнение заданий он получал денежное вознаграждение, которое ему переводили на цифровой кошелек. Речь идет об очередном деле, которое иллюстрирует метод работы иранского режима, пытающегося вербовать израильских граждан через интернет, используя цифровые платформы для передачи указаний и оплаты с помощью криптовалют.

