Житель Беэр-Шевы обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней родственницы

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 46-летнего жителя Беэр-Шевы, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении 10-летней родственницы.

Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемый за плату сопровождал несовершеннолетнюю из школы домой. Однажды, когда они вместе смотрели дома фильм, девочка пожаловалась на боли в спине, и обвиняемый сказал, что сделает ей массаж. По данным следствия, во время массажа он совершил сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней. В то же время отмечается, что обвиняемый прекратил свои действия после того, как несовершеннолетняя несколько раз попросила его остановиться.

В обвинительном заключении также указывается, что подсудимый совершал и другие непристойные действия в отношении несовершеннолетней, включая прикосновения к ней через одежду и поцелуи в губы.

Мужчина обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней, совершенных в то время, когда он был ответственен за нее. Особо отмечается, что речь идет о преступлениях в отношении беззащитного ребенка.