x
06 августа 2026
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 августа 2026
|
06 августа 2026
|
последняя новость: 11:00
06 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Беэр-Шевы обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней родственницы

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 06 августа 2026 г., 10:38 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 10:50
Житель Беэр-Шевы обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней родственницы
0:00 0:00
Житель Беэр-Шевы обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней родственницы
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 46-летнего жителя Беэр-Шевы, обвиняемого в совершении сексуальных преступлений в отношении 10-летней родственницы.

Согласно тексту обвинительного заключения, обвиняемый за плату сопровождал несовершеннолетнюю из школы домой. Однажды, когда они вместе смотрели дома фильм, девочка пожаловалась на боли в спине, и обвиняемый сказал, что сделает ей массаж. По данным следствия, во время массажа он совершил сексуальные преступления в отношении несовершеннолетней. В то же время отмечается, что обвиняемый прекратил свои действия после того, как несовершеннолетняя несколько раз попросила его остановиться.

В обвинительном заключении также указывается, что подсудимый совершал и другие непристойные действия в отношении несовершеннолетней, включая прикосновения к ней через одежду и поцелуи в губы.

Мужчина обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней, совершенных в то время, когда он был ответственен за нее. Особо отмечается, что речь идет о преступлениях в отношении беззащитного ребенка.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 августа 2026

В "Бен-Гурионе" задержали подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении детей-инвалидов