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Ближний Восток

Взрывы в столице Йемена

Йемен
Хуситы
время публикации: 06 августа 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 11:36
Взрывы в столице Йемена
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Взрывы в столице Йемена
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Из контролируемой хуситами столицы Йемена – города Сана – поступают сообщения о взрывах. На данный момент неизвестно, что стало их причиной, однако инцидент произошел на фоне эскалации конфликта между хуситами и Саудовской Аравией.

Проиранское шиитское ополчение, контролирующее значительную часть территории Йемена, сообщили о блокаде Баб-аль-Мандебского пролива и наносит удары по саудовским танкерам. ВВС королевства неоднократно атаковали базы хуситов.

Ближний Восток
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