Взрывы в столице Йемена

Из контролируемой хуситами столицы Йемена – города Сана – поступают сообщения о взрывах. На данный момент неизвестно, что стало их причиной, однако инцидент произошел на фоне эскалации конфликта между хуситами и Саудовской Аравией.

Проиранское шиитское ополчение, контролирующее значительную часть территории Йемена, сообщили о блокаде Баб-аль-Мандебского пролива и наносит удары по саудовским танкерам. ВВС королевства неоднократно атаковали базы хуситов.