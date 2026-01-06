Пожилую женщину извлекли из бассейна в Бат-Яме, врачи борются за ее жизнь

Женщина в возрасте 91 года, по всей видимости, упала в воду в общественном бассейне в Бат-Яме. Ее вытащили из воды, когда она была уже без сознания, и немедленно вызвали службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики приступили к реанимации, и не прекращая реанимационных мероприятий, повезли пострадавшую в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.