06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
06 января 2026
06 января 2026
06 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Пожилую женщину извлекли из бассейна в Бат-Яме, врачи борются за ее жизнь

Мада
время публикации: 06 января 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 15:48
Пожилую женщину извлекли из бассейна в Бат-Яме, врачи борются за ее жизнь
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте 91 года, по всей видимости, упала в воду в общественном бассейне в Бат-Яме. Ее вытащили из воды, когда она была уже без сознания, и немедленно вызвали службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики приступили к реанимации, и не прекращая реанимационных мероприятий, повезли пострадавшую в больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии.

