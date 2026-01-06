x
Израиль

Водителя, по вине которого погиб судья Бени Саги, перевели под домашний арест

время публикации: 06 января 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 15:31
Водителя, по вине которого погиб судья Бени Саги, перевели под домашний арест
Flash90. Фото: М.Шай

44-летний Шука Бен-Сасон из Пальмахим, подозреваемый в совершении ДТП, жертвой которого стал окружной судья Бени Саги, был переведен под домашний арест сроком на 12 дней. Все подозрения в отношении него, включая вождение автомобиля под воздействием наркотиков и съезд со своей полосы без предупреждения, остались в силе.

Как сообщает Ynet, в ходе заседания суда Бен-Сасон заявил, что съехал на обочину из-за загоревшегося на приборной панели его джипа индикатора, однако не сказал, какой именно индикатор загорелся. Он добавил, что во время езды слышал шумы и вибрации, поэтому он и решил съехать с левой полосы на правую обочину, где и сбил мотоциклиста.

Инцидент произошел на шоссе №6 неподалеку от кибуца Кфар-Менахем. У подозреваемого в прошлом есть два дорожных нарушения, одно из них, от 2022 года, это отклонение от полосы движения. Результаты анализа мочи показали следы употребления марихуаны, однако полиция не может подтвердить, действительно ли он был под воздействием наркотика во время ДТП, или же употреблял марихуану ранее.

