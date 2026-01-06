Жертва незаконного лова: возле Хадеры обнаружена мертвая беременная акула

Беременная серая акула была обнаружена без признаков жизни рядом с электростанцией в Хадере. На место происшествия была вызвана доктор Ли Ливне, которая руководит исследованиями размножения акул в лаборатории высших хищников исследовательской станции Мориса Кана в Хайфском университете.

Она обнаружила акулу с большим рыболовным крюком во рту, соединенным с металлическим тросом длиной около двух с половиной метров и нейлоновым канатом длиной около 100 метров.

Совместными усилиями команда специалистов извлекла акулу из воды, ее направили на посмертное вскрытие. По результатам исследования выяснилось: речь идет о серой акуле длиной 3,17 м и весом около 200 килограммов. Акула была самкой, находившейся на ранней стадии беременности: в ней найдены семь эмбрионов длиной 30-34 см, четверо самцов и три самки.

В желудке акулы нашли зацепившийся крюк со свежей рыбой, которую, по всей видимости, использовали в качестве приманки. Крюк был присоединен к тяжелому рыболовному снаряжению, которое обычно используется для глубоководной ловли.

Управление природы и парков напоминает, что популяции акул в Средиземном море значительно сокращаются и в Израиле они определены как охраняемая природная ценность. Запрещено причинять акулам вред или беспокоить их; любой, кто делает это, нарушает закон и рискует уголовным наказанием. Управление природы и парков относится к этому со всей серьезностью и будет действовать против любого, кто попытается причинить им вред.

Если вы столкнулись с диким животным – в море или на суше – которое находится в бедственном положении, следует немедленно связаться с диспетчерской службой Управления природы и парков по номеру *3639.