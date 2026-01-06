ЦАХАЛ и МАГАВ задержали вице-президента Бирзейтского университета

Палестинские источники сообщают о рейде израильских сил безопасности на территории университета Бир-Зейт во время проходившей там студенческой демонстрации в поддержку палестинских заключенных. Запланирован на вечер показ фильма "Голос Хинд Раджаб" отменен.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт проведения операции на территории университета.

"В последние дни была получена разведывательная информация о запланированной на сегодня демонстрации в поддержку террора, которая должна была пройти в университете Бир-Зейт, в зоне ответственности бригады "Биньямин". С началом демонстрации силы ЦАХАЛа и бойцы пограничной полиции округа Иудеи и Самарии прибыли на территорию университета. Они применили спецсредства для разгона демонстраций", – говорится в сообщении. В армии подчеркивают, что на этом этапе военные стреляли только в воздух для разгона собравшихся.

Спустя короткое время на территории университета вспыхнули беспорядки, в которых принимали участие сотни человек. В военных и полицейских бросали камни, булыжники и различные предметы с крыш. Силы отреагировали на это огнем по зачинщикам беспорядков.

Директор по связям с общественностью университета Нураддин аль-Мими сообщила палестинскому агентству Wafa, что военные применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также огнестрельное оружие. "Красный Полумесяц" сообщил, что была оказана помощь 11 раненым, пятеро из которых имели огнестрельные ранения.

Университет сообщил, что ЦАХАЛом задержан заместитель президента по академическим вопросам Асам Халила.