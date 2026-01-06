В результате падения на стройке в Холоне пострадал рабочий

На строительной площадке на улице Сдерот Иерушалаим в Холоне в результате падения с большой высоты пострадал рабочий.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 31-летний мужчина получил травмы от средней тяжести до тяжелых. Он доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Полиция и министерство труда расследуют обстоятельства ЧП.