Ливанские источники сообщают о погибших в результате ударов израильских ВВС

Ливанские источники сообщают об ударе ВВС ЦАХАЛа по цели в населенном пункте Кафр Дунин на юге Ливана. По информации агентства "Аль-Марказия", целью удара был промышленный ангар, рядом с которым находились несколько автомобилей и единиц техники.

Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что "в результате израильского удара по населенному пункту Кафр Дунин, погибли два человека".

При этом ливанские СМИ сообщают, что над Бейрутом были замечены израильские истребители.

Ранее глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа Авихай Эдраи написал в сети Х, что ЦАХАЛ нанес удар по террористическим элементам "Хизбаллы" в районе Хирбет-Силм на юге Ливана. Ливанские источники утверждают, что удар был нанесен по жилому строению, погибли два человека.

Таким образом, 6 января, в результате действий ЦАХАЛа в Ливане погибли не менее четырех человек.