06 января 2026
06 января 2026
Ближний Восток

Ливанские источники сообщают о погибших в результате ударов израильских ВВС

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 06 января 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 17:47
Ливанские источники сообщают о погибших в результате ударов израильских ВВС
AP Photo/Leo Correa

Ливанские источники сообщают об ударе ВВС ЦАХАЛа по цели в населенном пункте Кафр Дунин на юге Ливана. По информации агентства "Аль-Марказия", целью удара был промышленный ангар, рядом с которым находились несколько автомобилей и единиц техники.

Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что "в результате израильского удара по населенному пункту Кафр Дунин, погибли два человека".

При этом ливанские СМИ сообщают, что над Бейрутом были замечены израильские истребители.

Ранее глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа Авихай Эдраи написал в сети Х, что ЦАХАЛ нанес удар по террористическим элементам "Хизбаллы" в районе Хирбет-Силм на юге Ливана. Ливанские источники утверждают, что удар был нанесен по жилому строению, погибли два человека.

Таким образом, 6 января, в результате действий ЦАХАЛа в Ливане погибли не менее четырех человек.

Ближний Восток
