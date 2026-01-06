Лапид: "В правительстве перемен были те, кто не хотели призывать ультраортодоксов в ЦАХАЛ"

Глава оппозиции Яир Лапид дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" и сделал неожиданное заявление. По словам главы оппозиции, в предыдущем правительстве "была сила, которая препятствовала призыву ультраортодоксов".

Лапид не сообщил, кто именно был той силой, однако в политической системе убеждены, что речь идет о бывшем премьер-министре Нафтали Беннете.

По словам осведомленных источников, которые цитирует "Маарив", всякий раз, когда была возможность продвигать законопроект о призыве ультраортоюдоксов, Беннет накладывал вето, так

как, по его словам, хотел сохранить возможность привлечь ультраортодоксальные партии в коалицию.

5 января Беннет представил программу поддержки резервистов и солдат срочной службы, которую он намерен реализовать в случае победы на выборах.

Беннет пообещал, что в первый же день работы его правительства будет отменен закон "об уклонении от службы, продвигаемый нынешним правительством". Этот закон Беннет назвал антиеврейским и антисионистским, ослабляющим Армию обороны Израиля. Он заявил, что "система уклонения от службы" обходится израильской экономике более чем в 100 миллиардов шекелей в год. Эти деньги он намерен использовать для поддержки резервистов и демобилизовавшихся солдат срочной и альтернативной