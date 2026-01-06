Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 6 января, температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. На побережье Средиземного моря местами туман. В горных районах сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 10-21 градусов, в Тель-Авиве – 11-21, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 14-25, в Беэр-Шеве – 11-24, на побережье Мертвого моря – 14-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-20, в Ариэле – 11-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг снова начнутся дожди. В пятницу ожидаются дожди с грозами. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-понедельник – дожди.