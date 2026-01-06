Внимание, розыск: пропала 14-летняя Авигайл Сара Элиягу из Беэр-Шевы
время публикации: 06 января 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 06 января 2026 г., 17:33
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Авигайл Сары Элиягу, жительницы Беэр-Шевы. В последний раз ее видели 4 декабря на улице Табенкина в Беэр-Шеве.
Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, темные волосы. На ней был серый спортивный костюм и шлепанцы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции Беэр-Шевы по телефону 086462744.