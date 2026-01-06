Борьба за влияние на Красном море: Израиль, Сомалиленд, cаудиты и OAЭ

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

В Красном море и на юге Аравийского полуострова разворачивается новая геополитическая дуга напряжения, влияющая и на Израиль, и на крупнейших игроков региона. В последние дни там произошли события, которые могут изменить баланс сил вокруг Баб-эль-Мандебского пролива — стратегической точки мировой торговли и зоны постоянной активности хуситов.

Одновременно вспыхнул редкий публичный конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ, ключевыми странами Ближнего Востока. На фоне признания Израилем Сомалиленда и перераспределения влияния в Йемене союзники оказались на разных сторонах сложной внутренней войны, где интересы саудитов, эмиратов, южан и хуситов переплетены с борьбой Ирана за доминирование.

Почему Эмираты и Саудовская Аравия поссорились именно сейчас? Как влияет на ситуацию признание Сомалиленда Израилем? Почему Южный Йемен фактически готовится к отделению — и чем это может обернуться?

И главное — какую свободу манёвра получает Израиль, если над Аденским заливом появится новое дружественное государство?

На все эти вопросы постарался ответить в своем видеоанализе Давид Шарп, объясняющий, что реально происходит в Йемене, кто выигрывает, кто теряет и почему ближайшие недели могут стать решающими.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".