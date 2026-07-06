В Хадере сгорели два автомобиля

В пожарно-спасательную службу Прибрежного округа поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хативат Голани в Хадере.

Прибывшие на место пожарные обнаружили охваченный огнем легковой автомобиль с бензиновым двигателем. Из-за высокой температуры повреждения также получил стоявший рядом второй автомобиль с бензиновым двигателем – у него пострадала правая сторона.

Пожар локализован, пожарные проводят окончательную ликвидацию возгорания и проверяют место происшествия. Причины возгорания предстоит установить специалистам.