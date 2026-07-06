x
06 июля 2026
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 14:26
06 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хадере сгорели два автомобиля

Пожары
время публикации: 06 июля 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 13:51
В Хадере сгорели два автомобиля с бензиновыми двигателями
Flash90

В пожарно-спасательную службу Прибрежного округа поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хативат Голани в Хадере.

Прибывшие на место пожарные обнаружили охваченный огнем легковой автомобиль с бензиновым двигателем. Из-за высокой температуры повреждения также получил стоявший рядом второй автомобиль с бензиновым двигателем – у него пострадала правая сторона.

Пожар локализован, пожарные проводят окончательную ликвидацию возгорания и проверяют место происшествия. Причины возгорания предстоит установить специалистам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

Шоссе между Ашкелоном и Кирьят-Малахи перекрыто из-за пожара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2026

Неподалеку от базы "Саярим" сгорел грузовик с литиевыми батареями и электросамокатами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2026

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Кирьят-Ате: в больницы доставлены 12 человек