В Хадере сгорели два автомобиля
время публикации: 06 июля 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 13:51
В пожарно-спасательную службу Прибрежного округа поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Хативат Голани в Хадере.
Прибывшие на место пожарные обнаружили охваченный огнем легковой автомобиль с бензиновым двигателем. Из-за высокой температуры повреждения также получил стоявший рядом второй автомобиль с бензиновым двигателем – у него пострадала правая сторона.
Пожар локализован, пожарные проводят окончательную ликвидацию возгорания и проверяют место происшествия. Причины возгорания предстоит установить специалистам.
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