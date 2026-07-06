На севере сектора Газы ликвидирован боевик "Нухбы", восстанавливающий туннель
время публикации: 06 июля 2026 г., 15:10 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 15:10
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в минувшую субботу ЦАХАЛ нанес удар по пяти боевикам, которые пытались восстановить подземную террористическую инфраструктуру на севере сектора Газы, к западу от "желтой линии".
Подтверждена ликвидация Хазифы Хасина Абдаллы аль-Хуаджри, боевика подразделения "Нухба" восточного батальона Джабалии террористической организации ХАМАС.
Также зафиксированы попадания по другим боевикам.