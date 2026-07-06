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Израиль

Выпускники 192-го курса летчиков ЦАХАЛа получат "крылья"

время публикации: 06 июля 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 10:15
Выпускники 192-го курса летчиков ЦАХАЛа получат "крылья"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на этой неделе состоится церемония окончания 192-го курса летчиков ВВС Израиля. Церемония пройдет в четверг с участием президента Ицхака Герцога, министра обороны Исраэля Каца, начальника генштаба генерал-лейтенанта Эяля Замира и командующего ВВС генерал-майора Омера Тишлера.

Выпускники курса начали обучение за несколько месяцев до террористической атаки 7 октября 2023 года и завершили трехлетнюю подготовку в условиях продолжительной войны. В ЦАХАЛе отметили, что во время обучения командиры курса продолжали готовить будущие летные экипажи, одновременно участвуя в интенсивной оперативной деятельности на разных фронтах.

По данным армии, программа подготовки адаптировалась к меняющейся оперативной обстановке, а боевые уроки внедрялись в учебный процесс в режиме реального времени.

На церемонии выпускникам вручат летные "крылья" и офицерские звания. После этого они присоединятся к оперативным экипажам ВВС.

Израиль
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