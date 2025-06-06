Акции Tesla рухнули после ссоры Илона Маска с Дональдом Трампом

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском крайне негативно отразился на акциях принадлежащей последнему компании Tesla.

В ходе торгов на Уолл-Стрит компания потеряла 14% своей стоимости или 150 миллиардов долларов, а состояние Маска уменьшилось на 20 миллиардов долларов.