Недалеко от поселка Хура автомобиль сбил ребенка, его состояние тяжелое

На 31-й трассе, недалеко от поселка Хура, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадал 12-летний ребенок, он получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.