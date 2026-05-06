Недалеко от поселка Хура автомобиль сбил ребенка, его состояние тяжелое
время публикации: 06 мая 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 16:18
На 31-й трассе, недалеко от поселка Хура, автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что пострадал 12-летний ребенок, он получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
