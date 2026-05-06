Нетаниягу покинул зал судебных заседаний после того, как ему передали конверт

Во время заседания окружного суда Тель-Авива, где премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает давать показания по своим уголовным делам, ему передали конверт, после чего он попросил разрешения выйти из зала на несколько минут, передает "Кан".

Отметим, что сегодняшнее судебное заседание было переведено в закрытый режим примерно на два часа: в это время обсуждались публикации сайта Walla о Яире Нетаниягу.

Информация уточняется.