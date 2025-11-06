ЦАХАЛ предупреждает: планируется удар по целям "Хизбаллы" в деревне Кфар-Дунин
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 17:41
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное, третье за вечер, предупреждение для населения Южного Ливана о планируемой в ближайшее время атаке по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.
Речь идет, в частности, о районе населенного пункта Кфар-Дунин. На приложенных к предупреждению картах цель, которая будет атакована, выделена желтым цветом, и для безопасности жители должны эвакуироваться от зоны атаки на расстояние не менее 500 метров.