x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает: планируется удар по целям "Хизбаллы" в деревне Кфар-Дунин

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 17:41
ЦАХАЛ предупреждает: планируется удар по целям "Хизбаллы" в деревне Кфар-Дунин
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал очередное, третье за вечер, предупреждение для населения Южного Ливана о планируемой в ближайшее время атаке по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.

Речь идет, в частности, о районе населенного пункта Кфар-Дунин. На приложенных к предупреждению картах цель, которая будет атакована, выделена желтым цветом, и для безопасности жители должны эвакуироваться от зоны атаки на расстояние не менее 500 метров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook