ЦАХАЛ проводит вторую волну атак на юге Ливана, у границы слышны взрывы

Органы местной власти в районе Галилеи и Голанских высот опубликовали предупреждение для населения о том, что ЦАХАЛ проводит новую серию ударов в районе Южного Ливана в рамках обеспечения режима безопасности Израиля и его граждан.

Звуки взрывов слышны в Галилее и на севере Голан. Подчеркивается, что в связи с оценкой ситуации инструкции для гражданского населения не изменились, однако важно отслеживать сообщения Командования тыла.