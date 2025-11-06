ЦАХАЛ проводит вторую волну атак на юге Ливана, у границы слышны взрывы
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 17:30
Органы местной власти в районе Галилеи и Голанских высот опубликовали предупреждение для населения о том, что ЦАХАЛ проводит новую серию ударов в районе Южного Ливана в рамках обеспечения режима безопасности Израиля и его граждан.
Звуки взрывов слышны в Галилее и на севере Голан. Подчеркивается, что в связи с оценкой ситуации инструкции для гражданского населения не изменились, однако важно отслеживать сообщения Командования тыла.
