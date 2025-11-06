x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ проводит вторую волну атак на юге Ливана, у границы слышны взрывы

время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 17:30
ЦАХАЛ проводит вторую волну атак на юге Ливана, у границы слышны взрывы
AP Photo/Leo Correa

Органы местной власти в районе Галилеи и Голанских высот опубликовали предупреждение для населения о том, что ЦАХАЛ проводит новую серию ударов в районе Южного Ливана в рамках обеспечения режима безопасности Израиля и его граждан.

Звуки взрывов слышны в Галилее и на севере Голан. Подчеркивается, что в связи с оценкой ситуации инструкции для гражданского населения не изменились, однако важно отслеживать сообщения Командования тыла.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

762-й день войны: удары в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

ЦАХАЛ осуществляет массированную атаку на объекты "Хизбаллы" на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

ЦАХАЛ: "Экстренное оповещение для жителей Южного Ливана". Ожидается массированный удар по "Хизбалле"