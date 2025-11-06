ЦАХАЛ начинает массовую демобилизацию резервистов

В четверг, 6 ноября, начнется процесс демобилизации резервистов, служащих на северной границе и в Иудее и Самарии.

В общей сложности будут отпущены по домам две резервистские бригады и два батальона. Их места займут подразделения срочной службы, завершившие боевые действия в секторе Газы.

Как сообщает портал Ynet, примерно через месяц ожидается еще одно крупное сокращение резервистских подразделений. Это позволит передохнуть десяткам тысяч резервистов, которые и в этом году не видели дома в среднем три-четыре месяца суммарно.

Согласно порталу, если не будет чрезвычайных ситуаций, в генштабе планируют призывать резервистов в следующем году только один раз на 2-3 месяца с предупреждением не менее чем за два месяца.