06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ начинает массовую демобилизацию резервистов

Резервисты
время публикации: 06 ноября 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 16:50
ЦАХАЛ начинает массовую демобилизацию резервистов
Michael Giladi/Flash90

В четверг, 6 ноября, начнется процесс демобилизации резервистов, служащих на северной границе и в Иудее и Самарии.

В общей сложности будут отпущены по домам две резервистские бригады и два батальона. Их места займут подразделения срочной службы, завершившие боевые действия в секторе Газы.

Как сообщает портал Ynet, примерно через месяц ожидается еще одно крупное сокращение резервистских подразделений. Это позволит передохнуть десяткам тысяч резервистов, которые и в этом году не видели дома в среднем три-четыре месяца суммарно.

Согласно порталу, если не будет чрезвычайных ситуаций, в генштабе планируют призывать резервистов в следующем году только один раз на 2-3 месяца с предупреждением не менее чем за два месяца.

