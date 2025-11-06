49-летний рабочий погиб в результате падения на стройке на севере страны

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте в друзской деревне Саджур, где 49-летний рабочий упал с лестницы.

Прибывшие на место парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, получившего крайне тяжелую черепно-мозговую травму, но в конечном счете были вынуждены констатировать его смерть.