x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 18:34
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

49-летний рабочий погиб в результате падения на стройке на севере страны

Мада
Несчастные случаи
Погибшие
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 18:16
49-летний рабочий погиб в результате падения на стройке на севере страны
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте в друзской деревне Саджур, где 49-летний рабочий упал с лестницы.

Прибывшие на место парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, получившего крайне тяжелую черепно-мозговую травму, но в конечном счете были вынуждены констатировать его смерть.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook