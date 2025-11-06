49-летний рабочий погиб в результате падения на стройке на севере страны
время публикации: 06 ноября 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 18:16
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ашер поступило сообщение о несчастном случае на строительном объекте в друзской деревне Саджур, где 49-летний рабочий упал с лестницы.
Прибывшие на место парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, получившего крайне тяжелую черепно-мозговую травму, но в конечном счете были вынуждены констатировать его смерть.