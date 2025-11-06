ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском Авихай Эдраи опубликовал новое экстренное сообщение для жителей юга Ливана.

На сей раз ЦАХАЛ предупреждает, что будет атаковано здание, используемое "Хизбаллой", в деревне Зутар аш-Шаркия, на юге Ливана.

"Необходимо немедленно покинуть здание и держаться от него на расстоянии не менее 500 метров", – предупреждает ЦАХАЛ.