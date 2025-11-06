x
06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
последняя новость: 17:01
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 06 ноября 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 16:51
ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей южного Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском Авихай Эдраи опубликовал новое экстренное сообщение для жителей юга Ливана.

На сей раз ЦАХАЛ предупреждает, что будет атаковано здание, используемое "Хизбаллой", в деревне Зутар аш-Шаркия, на юге Ливана.

"Необходимо немедленно покинуть здание и держаться от него на расстоянии не менее 500 метров", – предупреждает ЦАХАЛ.

