06 ноября 2025
06 ноября 2025
06 ноября 2025
последняя новость: 07:52
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Условия на пляжах Израиля: купальный сезон завершен, понижение температуры, медуз мало

Мертвое море
Кинерет
Погода
Пляжи
Средиземное море
время публикации: 06 ноября 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 06:56
Условия на пляжах Израиля: купальный сезон завершен, понижение температуры, медуз мало
Фото NEWSru.co.il

В эти выходные, 6-8 ноября, температура будет постепенной понижаться, до среднесезонной. Пока еще тепло. На пляжах может быть довольно много отдыхающих.

Купальный сезон закончился 21 октября. Спасателей нет.

В настоящее время около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко.

На побережье Средиземного моря днем – 26-27 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 25-26 градусов. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – 31-33 градуса. В Эйлатском заливе волны до 0,6 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 31-34 градуса. Волны до 0,6 м. Температура воды – 26-27 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 28-31 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 26 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
