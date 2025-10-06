x
06 октября 2025
06 октября 2025
Израиль

Бойцы ЦАХАЛа нейтрализовали в Газе ракеты, нацеленные на центр Израиля

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 октября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 12:03
Бойцы ЦАХАЛа нейтрализовали в Газе ракеты, нацеленные на центр Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 401-й бронетанковой бригада "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия), действуя в городе Газа, обнаружили ракеты большой дальности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Судя по официальному сообщению, ракеты, подготовленные к запуску по центру Израиля, были найдены в Газе около недели назад. Их нейтрализовали.

Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и военной амуницией.

Израиль
