Бойцы ЦАХАЛа нейтрализовали в Газе ракеты, нацеленные на центр Израиля

Бойцы 401-й бронетанковой бригада "Иквот а-Барзель" (162-я дивизия), действуя в городе Газа, обнаружили ракеты большой дальности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Судя по официальному сообщению, ракеты, подготовленные к запуску по центру Израиля, были найдены в Газе около недели назад. Их нейтрализовали.

Кроме того, бойцы обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и военной амуницией.