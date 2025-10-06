Католик, участник "флотилии Сумуда", принял ислам в израильской полицейской машине

Турецкий активист Бакыр Давали, находившийся на борту "флотилии Сумуда", после возвращения в Турцию представил участника попытки прорыва блокады Газы по имени Том, который после задержания принял ислам.

Как сообщает блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, когда оба они находились в полицейской машине, Том рассказал Бакыру, что он католик из католической семьи, а на его теле есть татуировки. "Примет ли меня Аллах?" – спросил он единомышленника-мусульманина.

После положительного ответа Том произнес Шахаду – мусульманский символ веры. Для обращаемого произнесение при свидетелях фразы "Нет бога кроме Аллаха, а Мухаммад – его посланник" – главное условие принятия ислама.

Бакыр добавил: поняв, что произошло, израильские полицейские пересадили Тома в другую машину.