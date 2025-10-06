"План Трампа": реализация возможна, но есть нюансы. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

На фоне переговоров о возможной реализации "плана Трампа" израильский военный обозреватель Давид Шарп отмечает, что соглашение может стать реальностью лишь при выполнении двух ключевых условий – освобождения заложников и демилитаризации ХАМАСа.

К моменту прекращения наступательных боевых действий израильские силы контролируют значительные территории на юге сектора Газы, включая коридоры, отделяющие северную часть анклава от центральных районов. Эти коридоры, подчеркивает Шарп, должны предотвратить возвращение жителей в зоны, где сохраняется угроза возобновления боевых действий.

"Создание коридора – не случайность, – отмечает Шарп. – Это способ не допустить возвращения населения в районы, из которых ХАМАС может вновь начать атаки".

По его данным, север сектора покинули около 900 тысяч человек. Остались, по осторожным оценкам, менее 200 тысяч. "Кампания по вытеснению населения сработала, и это, как ни парадоксально, повысило сговорчивость ХАМАСа", – считает обозреватель.

Главным пунктом будущего соглашения он назвал освобождение заложников. При этом Шарп подчеркнул, что обсуждение графика освобождения террористов, отбывающих пожизненные сроки, может стать критической точкой. Согласно плану, 250 террористов-убийц должны выйти на свободу. Израиль, по мнению Шарпа, должен сохранить право вето на освобождение "символов террора" – таких, как Маруан Баргути и лидеры "Народного фронта освобождения Палестины".

Эксперт отметил, что после освобождения заложников ХАМАС лишится своего главного козыря для давления на Израиль. "Единственным рычагом останется международное давление, которое, без заложников в руках, уже не будет столь действенным", – говорит Шарп.

Он подчеркивает, что реализация плана возможна только при поддержке США и личном участии президента Дональда Трампа. "Если Вашингтон действительно возьмет на себя гарантии, Израиль получит больше свободы действий в случае срыва договоренностей", – подытожил обозреватель.

Шарп также предостерег от поспешных выводов: "Слишком много "если". Но если ХАМАС согласится на реальное разоружение, это будет означать его фактическое поражение".

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".