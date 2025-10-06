Глава "Яадут а-Тора" потребовал от Нетаниягу освободить заложников и религиозных уклонистов

Глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф в письме, адресованном Биньямину Нетаниягу, высоко оценил план президента Трампа по прекращению войны и возвращению заложников и призвал главу правительства содействовать освобождению религиозных уклонистов от службы в армии, чтобы они могли отметить праздник Суккот в кругу семьи. О письме депутата Кнессета главе правительства рассказал сайт "Мако".

Ицхак Гольдкнопф похвалил Нетаниягу за стремление исполнить заповедь о выкупе пленных и отметил, что весь Израиль молится за то, чтобы увидеть заложников до окончания Суккота. При этом он отметил, что Израиль в обмен на заложников будет вынужден заплатить очень высокую цену – освободить из тюрем 250 террористов с пожизненными сроками, и правительство должно будет гарантировать, что они ни при каких обстоятельствах не смогут угрожать безопасности Израиля.

В конце своего письма глава "Яадут а-Тора" призвал Нетаниягу также предпринять шаги по освобождению ультраортодоксальных уклонистов. По его словам, они были арестованы "за преступления, связанные с учением Торы", и находятся в "изоляции" в израильской тюрьме во время религиозных праздников. "Я говорю вам: господин премьер-министр, будьте сильным и мужественным перед лицом злых сил, которые вынуждают еврейское государство сажать в тюрьмы граждан, единственным преступлением которых является изучение Торы".