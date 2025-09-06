В Иерусалиме и Тель-Авиве проходят акции в поддержку семей заложников

Тысячи людей вышли на марш в поддержку семей похищенных в Иерусалиме. Участники акции прошли от Струнного моста к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу. К частию в марше присоединились Таль Куперштейн, отец похищенного Бара Куперштейна, а также родители заложника Нимрода Коэна, Вики и Иегуда. Они несли большой плакат с надписью: "Хватит!!!!!".

Анат, мать заложника Матана Ангреста, во время марша в Иерусалиме включила запись своего разговора с представителем ЦАХАЛа, который предупредил ее: "Риск уже возрос и будет расти на фоне усиления военных действий".

Одновременно в Тель-Авиве на Площади похищенных собрались десятки тысяч израильтян. Акция проходит под лозунгом: "701 день в аду".

Илана Грицевски, похищенная террористами 7 октября вместе со своим женихом Матаном Ценгаукером, и освобожденная 30 ноября 2023 года, сказала: "Не могу поверить, что вас бросили там на произвол судьбы. Идет 701-й день. Это правительство обещало нам безопасность, но заложники все еще там, и отважные солдаты все еще подвергают себя опасности. 701 день правительтво выбирает войну, свои интересы, безразличие – вместо жизней. Не говорите: "Мы делаем всё". Вы не делали всего, вы делали недостаточно. Если бы делали, они бы уже были здесь. Вам, тем, кто принимает решения, не сойдет с рук 701 день – это история о правительстве, предавшем своих граждан".