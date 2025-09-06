"Аль-Араби аль-Джадид": делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, что делегация высокопоставленных чиновников ХАМАСа прибыла в Каир по приглашению представителей египетской разведки, чтобы обсудить переговоры по сделке.

Согласно сообщению, в состав делегации входят несколько членов политбюро террористической организации во главе с Захиром Джабарином (главой движения на Западном берегу, главой "Управления по делам шахидов, заключенных и раненых" в ХАМАСе).