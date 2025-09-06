x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 21:18
06 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Аль-Араби аль-Джадид": делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров

Египет
ХАМАС
время публикации: 06 сентября 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 20:10
"Аль-Араби аль-Джадид": делегация ХАМАСа прибыла в Каир для переговоров
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила, что делегация высокопоставленных чиновников ХАМАСа прибыла в Каир по приглашению представителей египетской разведки, чтобы обсудить переговоры по сделке.

Согласно сообщению, в состав делегации входят несколько членов политбюро террористической организации во главе с Захиром Джабарином (главой движения на Западном берегу, главой "Управления по делам шахидов, заключенных и раненых" в ХАМАСе).

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

Трамп созывает "большое совещание" по урегулированию в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 августа 2025

Египет и Катар: Нетаниягу пытается выиграть время. Штаб семей заложников: заключите частичную сделку